Schröder op het podium tijdens CSI Twente

De winst ging naar de Ier Shane Breen, die met zijn paard Laith een tijd reed van 31.23. Daarmee bleef hij de Alberto Zorzi net voor. De Italiaan behaalde met Living the Dream een tijd van 31.54. Schröder kon met zijn tijd (32.23) niet tippen aan die van de concurrentie en eindigde daardoor op de derde plek. De wedstrijd was een parcours over 1.50 meter met barrage.