Schröder wint Grote Prijs Outdoor Wierden

WIERDEN - Springruiter Gerco Schröder heeft zaterdag de Grote Prijs van Outdoor Wierden gewonnen. Met Glock's Debalia was de Tubbergenaar de snelste combinatie in de barrage.

Na een foutloze eerste omloop over hindernissen van 1.45 meter hoogte liet Schröder ook in de afsluitende barrage de balken van de acht hindernissen in de beugels hangen. Met nog vijf combinaties te gaan klokte hij 42,20 seconden, waarmee sneller was dan Vincent Geerink uit Gelselaar, die met Beaumont binnenkwam na 42,47 seconden.

In de barrage deden in totaal achttien combinaties mee, waaronder ook onder meer Willem Greve (Markelo) en Sjaak Sleiderink (Denekamp). Greve, twee weken geleden nog de winnaar van Jumping Schröder Tubbergen, was op weg naar de snelste tijd, maar op de laatste hindernis stootte zijn paard Elke Maria M een balk op de grond.