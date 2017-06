Squash: versterking voor landskampioen Twente

Open­wa­ter­zwem­mers leggen lat steeds hoger, maar 'in het westen populairder'

19:04 VRIEZENVEEN - Wie ooit de uitdaging met succes aanging, komt er niet meer van los. Joris Jaarsma kan er over meepraten. De 39-jarige Almeloër was afgelopen weekeinde één van de vijf regionale deelnemers op de 5 kilometer van de Twenterand Kanaalrace, in Vriezenveen.