Stoel tevreden tweede achter Van der Breggen: 'Winnen onmogelijk'

Niemand minder dan Anna van der Breggen meldde zich namelijk in Bornerbroek. "Bij de vrouwen zijn er momenteel weinig tijdritten, ik had er dit seizoen nog maar één in de benen", aldus de olympisch kampioene uit Zwolle. "Met het oog op het NK Tijdrijden in Montferland wilde ik me een keer testen. Een wedstrijd is dan altijd te verkiezen boven een training", verklaarde Van der Breggen haar aanwezigheid.

Het leverde geen scheve gezichten op in Bornerbroek. "Het is toch mooi dat ook een prof meedoet", vond runner-up Stoel van de Oldenzaalse Wieler Club. "Natuurlijk wordt winnen dan onmogelijk. Maar ik heb me opgetrokken aan mijn eigen prestatie en mijn eigen tijd. En daar was ik tevreden over. Ik reed de tijd die ik in gedachten had en hield de marge op Van der Breggen binnen de twee minuten. Dan mag ik tevreden zijn. Ik ga ervan uit dat ik evengoed volgende week mag starten op het NK."