Topbakkenist in de dop: Holtenaar Dion Rietman 'wil wereldkampioen worden'

Holten is een zijspandorp. Nog steeds, ook al dateren de beste jaren van August Müller en Henk van Heek alweer van 30 jaar geleden. Holtenaar Müller werd drie keer vicewereldkampioen. Na de glorietijd van Müller poogden meerdere plaatsgenoten zijn prestaties te evenaren. Ook Dirk Jan Müller, Berry Vruwink en Erik Haan wilden faam maken in de zijspansport, maar de absolute top was voor hen te hoog gegrepen.

Quote Dion is nu al voorbij mijn niveau van destijds Erik Haan

Nu is er een andere ambitieuze Holtenaar die de stap naar de wereldtop wil maken. Zijn naam: Dion Rietman. De 19-jarige inwoner van Holten hoopt als bakkenist in de voetsporen van August Müller te treden. Dit seizoen mikt hij met zijn kompaan Justin Keuben op een plek in de top 10 van het open Nederlands kampioenschap (ONK). Het jonge duo uit Holten en Wehl gaat echter ook naar veel grand-prixwedstrijden in het buitenland. "Mijn doel? Wereldkampioen worden", zegt Rietman zonder blikken of blozen.

De tiener wil de komende jaren veel tijd steken in zijn sport, waarin hij enkele jaren geleden al de eerste stappen zette. Rietman stond in de bak bij zijn plaatsgenoot Wilfred Vos, maar kreeg de kans om de overstap te maken naar het team van Justin Keuben, de zoon van voormalig bakkenist Wilfried Keuben. "Wilfred wil vooral voor de lol rijden. Maar ik wil naar een hoog niveau. Eind 2015 ben ik met Justin gaan trainen. Er was een klik. Vorig jaar hebben we veel geleerd. We pakten ook al punten in grand-prixwedstrijden."

Quote Hij wil heel graag en heeft alles voor deze sport over Vader Bert Rietman

Dit jaar moet er progressie geboekt worden. Rietman zegt dat hij nog steeds veel leert, maar hij wil nu meer dan vrijblijvend meecrossen. "Het streven is meedoen aan alle grand-prixwedstrijden. Tot nu toe hebben we ons daar nog steeds voor weten te kwalificeren. Ook vind ik dat we in het ONK nog een paar plekken kunnen klimmen."

Zijn plaatsgenoot Erik Haan ziet voor de tiener een mooie toekomst weggelegd. Haan deed in de eerste jaren na de eeuwwisseling verdienstelijk mee in de nationale zijspan, en werd een keer achtste in het eindklassement. "Dion is nu al voorbij mijn niveau van destijds. Hij wil heel graag en zit in een professioneel team. Dion heeft het in de vingers. Bovendien is hij nog jong - hij kan nog heel lang door."

Hij waagt zich echter niet aan een voorspelling of Rietman ooit Nederlands kampioen kan worden. "Dat is nu nog niet te zeggen. Het hangt van veel factoren af of iemand de top gaat halen."

Dions vader Bert wil hem in zijn ambitie ondersteunen. "Hij wil heel graag, en heeft alles voor deze sport over. Het is ook mooi dat hij twee jaar geleden de aanbieding kreeg om bij Keuben in de bak te gaan staan."

Volledig scherm Dion Rietman (links) is ambitieus en steekt veel tijd in de zijspansport. © Bert Kamp

Volledig scherm Bakkenist Dion Rietman uit Holten is ambitieus. © Bert Kamp