Twents aandeel in Europese titel nationale softbalploeg

Morsink snelste op Outdoor Rossum: ‘Altijd leuk om te winnen’

18:27 ROSSUM - Gerben Morsink heeft zondag de zwaarste rubriek van Outdoor Rossum achter zijn naam geschreven. De springruiter uit Beuningen was in de Z/ZZ over twee fasen de snelste met de zevenjarige Rapidash (32.45).