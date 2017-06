Twentse 'outsiders' op NK wegwielrennen

'S HEERENBERG - Op nog geen anderhalf uur rijden van Enschede vindt dit weekeinde in het Achterhoekse Montferland het NK wielrennen op de weg plaats. Zaterdag is het de beurt aan de beloften (onder 23 jaar) en de vrouwen.

Volledig scherm Jelle Wolsink van VolkerWessels-Merckx wint met overmacht de massasprint in Roden. © Rudie Ottens

De Nederlandse beloften beginnen zaterdag om 8.30 uur aan hun NK. De titelstrijd voert de renners tienmaal over een parcours met een lengte van 16,5 kilometer. Een glooiend parcours, met enkele korte klimmetjes.Hooguit 500 meter lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van vier tot vijf procent. Na twee vlakke NK-parcoursen van Emmen en Zeeland afgelopen jaar een beetje vergelijkbaar met de NK's in Ootmarsum.

Beloften

Met het verdwijnen van de Rabobank-opleidingsploeg is het afwachten welke formaties de koers willen gaan bepalen. En of dat überhaupt gaat gebeuren. Wat dat betreft zou het NK een koers voor de aanvallers kunnen zijn, of juist de sprint van een grote groep. Hoe dan ook, de winnaar van het afgelopen jaar Fabio Jakobsen wordt wederom getipt als de grote favoriet. De titelverdediger begon het wielerjaar met winst in de Ster van Zwolle en schreef vervolgens nog Rundum den Finanzplatz (U23) en de Profronde van Noord-Holland op zijn naam.

Vanuit deze regio behoren de Twentse deelnemers vooraf niet tot de podiumkandidaten. Maar juist vanuit die underdog-positie zou Jelle Wolsink wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. De 21-jarige Hengeloër van de formatie VolkerWessels-Merckx is de laatste tijd erg op dreef in criteriums en in de clubcompetitie. Maar kan hij een rol spelen tussen de 'grote jongens' van de continentale ploegen? Veel zal afhangen van de zwaarte van de wedstrijd.

Volledig scherm Kirsten Wild wint in de Tour of Chongming Island. © Cor Vos

Vrouwen

Bij de vrouwen doen alle Nederlandse toppers mee aan de nationale titelstrijd, uitgezonderd de geblesseerde Marianne Vos. Het startschot voor de vrouwen is om 13.00 uur in 's Heerenberg, waar de vrouwen acht ronden af moeten leggen. Een van de regionale kanshebsters is Kirsten Wild. De geboren Almelose komt uit voor het Amerikaanse Cylance Pro Cycling en doet samen met haar ploeggenote Willeke Knol mee aan het NK. Ondanks dat het parcours niet helemaal vlak is, kan Wild er wel uit de voeten en is ze met haar eindspurt een van de kandidaten voor het podium.