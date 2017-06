Vijf oud-winnaars naar CSI Twente

Ze krijgen gezelschap van toppers als oud-wereldkampioen Philippe Le Jeune, ruiter en bondscoach Dirk Demeersman, Constant van Paesschen, Thierry Goffinet en Pieter Clemens uit België; voormalig nummer een van de wereldranglijst Pius Schwizer, meervoudig Wereldbekerwinnaar Beat Mändli en Werner Muff uit Zwitserland; Laura Renwick en Guy Williams -viervoudig winnaar van de Derby van Hickstead- uit Engeland; nummer twee van het nationaal kampioenschap Holger Hetzel, Katrin Eckermann en Maurice Tebbel -eerste met het team in de landenwedstrijd in Rome- uit Duitsland.

De sportieve status van het CSI Twente is dit jaar dus verhoogd van drie- naar vier sterren en er wordt een extra rankingrubriek aan het programma toegevoegd. Belangrijke impulsen die ertoe leiden dat het traditierijke evenement zich de komende jaren sterk kan blijven profileren op de internationale hippische kalender. Met een lucratieve prijzenpot van € 275.000, veertig mille meer dan vorig jaar, wordt een substantieel deel van de internationale top in de aanloop naar het EK in Göteborg geprikkeld af te reizen naar het Twentse coulisselandschap om te starten in de liefst dertig internationale proeven.