Wiggers behaalt eerste wegzege op DK

De renner van VolkerWessels-Merckx boekte daarmee zijn eerste overwinning in deze discipline. Tot dit seizoen was de Oldenzaler op de mountainbike actief. ‘Deze zege had ik even nodig’ riep hij spontaan uit in Groot-Agelo. ‘Op de mountainbike en in het veld was het altijd een kwestie van zo hard mogelijk rijden, maar op de weg komt er ook nog tactiek bij kijken. Dat onderdeel moet ik me nog even eigen maken. Het gaat steeds beter. Daarom is het ook zo mooi dat ik hier weet te winnen, ik hoop dat dit het begin is van meer aansprekende resultaten.’