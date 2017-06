Afgebroken partij Haase tegen Medvedev naar donderdag

De partij van Robin Haase in de tweede in Eastbourne tegen de Rus Daniil Medvedev is bij 4-3 in de eerste set wegens de regen afgebroken. De arbitrage heeft wegens de aanhoudende regen besloten vandaag niet meer verder te spelen en de partijen te verplaatsen naar morgen.