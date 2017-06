Alonso krijgt bijzonder aandenken na uitstapje naar Indy 500

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 sloeg eind vorige maand de Grote Prijs van Monaco over om de beroemde Indy 500 te rijden. Alonso verraste vriend en vijand door tijdens de race de leiding te nemen. Een kapotte motor maakte echter een einde aan zijn debuut in de befaamde autorace, met nog twintig van de tweehonderd ronden te gaan.

,,Ik wist wel dat ik de snelste van iedereen kan zijn in een Formule 1-wagen, maar niet dat ik ook de snelste van iedereen kan zijn in een Indycar", zei Alonso na de race die werd gewonnen door de Japanner Takuma Sato. De Spanjaard rijdt dit weekeinde weer 'gewoon' voor McLaren in Canada. Hij kwalificeerde zich zaterdag als twaalfde voor de race in Montreal.