Aru maakt indruk bij eerste aankomst bergop, Froome pakt geel

Aru had op de streep zestien seconden voorsprong op de Ier Daniel Martin. Froome kwam vier seconden later samen met Richie Porte over de streep. Thomas werd tiende op veertig seconden en verliest daarmee het geel.



Aru, die dit jaar de Ronde van Italië miste wegens een knieblessure, won drie jaar nadat zijn landgenoot Vincenzo Nibali op de Vogezencol de beste was. Nibali won dat jaar de Tour. Aru klom in het algemeen klassement naar de derde plaats achter Thomas.



De vroege ontsnapping telde ditmaal acht renners onder wie de Belgen Philippe Gilbert, de Fransman Thomas Voeckler en Dylan van Baarle. Met name BMC (Porte) zorgde ervoor dat het verschil niet te groot werd. Richting La Planche des Belles Filles kwam het peloton langzaam dichterbij. De jarige Gilbert en zijn landgenoot Jan Bakelants bleven het langst uit de greep van de groep klassementsfavorieten, die eenmaal bergop werd geleid door een aantal Sky-renners.



Vier kilometer onder de top was het gebeurd met de vluchtpoging. Het moordende tempo van de Britse ploeg eiste zijn tol: de Colombiaan Estevan Chaves en de Fransman Thibaut Pinot, nota bene in zijn geboortestreek, moesten snel lossen.



De aanval van Aru kwam iets meer dan 2 kilometer voor de finish. De kopman van Astana sloeg een gat en hield ook in de loodzware slotkilometer (met een strook van 20 procent) knap stand.



