Bardet kent zijn ploeggenoten voor Tour de France

Rentree voor Lesley Smit na lang blessureleed: 'Gelukkig kan het weer'

14:22 DEURNINGEN - Normaal gesproken is ze de gedoodverfde winnaar van de run-bike-run in Deurningen. Maar nu even niet. Lesley Smit doet na een langdurige voetblessure voor het eerst dit seizoen mee aan een wedstrijd. "Gelukkig kan het weer."