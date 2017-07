Bastianelli wint, Van der Breggen houdt trui in Giro Rosa

Het peloton liep in de slotkilometer een kopgroep van drie in. De drie vluchters, Malgorzata Jasinska, Lauren Kitchen en Anna Trevisi, kregen een voorsprong van iets meer dan een minuut en hielden tot in de straten van Polla vol, waar ze alsnog werden teruggepakt.



Olympisch kampioene Anna van der Breggen blijft leider in de Giro Rosa. De Italiaanse rittenkoers eindigt zondag met een etappe met start en finish in Torre del Greco over 124 kilometer.