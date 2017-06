Bauhaus verrast topsprinters, Bouwman verovert bergtrui

Onder impuls van de Julien El Fares tekenden vier renners voor de vlucht van de dag. De Fransman ging op pad met maar liefst drie Nederlanders: Dylan van Baarle, Marco Minnaard en Koen Bouwman. De ritwinnaar van dinsdag had een duidelijke missie: zijn puntentotaal aandikken in het bergklassement.

Koen Bouwman deed wat hij moest doen. Nadat hij het laatste bergpuntje pakte op de laatste klim van de dag liet hij zich uitzakken. Bouwman telt nu vijf punten meer dan De Gendt in het bergklassement. El Fares en Minnaard moesten ook passen en Van Baarle bleef als laatste vluchter van de dag over. De Zeeuw gaf zich niet zomaar gewonnen. Met nog zes kilometer voor de boeg slokte het peloton de moedige Van Baarle op.

Onder aanvoering van Katjoesja ging het peloton met een rotvaart de laatste kilometers in. In een spannende sprint was het Phil Bauhaus die zijn armen in de lucht mocht gooien. Arnaud Démare werd tweede, Bryan Coquard vervolledigde het podium.