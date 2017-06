'Bedreigingen worden steeds erger, echt schokkend'

,,Als iedereen zijn mond houdt, gebeurt er sowieso niets”, verklaarde de Doetinchemse (25) haar actie. ,,En dit was wel een graadje erger dan de berichten die ik normaal krijg.” Want het is na elke partij, winst of verlies, raak. ,,Dan krijg je berichten dat je beter kan stoppen, of dat je lelijk bent. Die leg je naast je neer. Dit was veel erger, echt schokkend.”



Hogenkamp verloor gisteren haar tweederondepartij op het WTA-toernooi van Rosmalen en kreeg daarna een bericht van een boze gokker. Die zei te hopen dat haar familie zou overlijden aan hersenkanker en dat iemand haar zou vermoorden met twee kogels. De persoon gaf aan 1500 dollar te hebben verloren door Hogenkamps nederlaag. ,,Dat is het goede nieuws van mijn nederlaag, dat hij zijn geld kwijt is”, zei Hogenkamp. Daarna serieuzer: ,,Het wordt steeds erger met die bedreigingen. Het is belangrijk dat het wordt aangekaart. Hoe meer meldingen er komen, hoe beter. In 99 procent van de gevallen zijn het mensen die niets beters te doen hebben. Maar er hoeft maar één gek te zijn die wel naar een toernooi gaat om iemand te laten voelen.”