Bertens: Bij mij is een fout altijd een fout

Voor haar eerste ronde-partij op Wimbledon tegen Sorana Cirstea waren ze duidelijk: aanvallend tennissen, zelf gemaakte fouten en winners van de tegenstander accepteren en je niet laten afleiden door omstandigheden. Bertens vond zelf dat ze in het technische en tactische gedeelte was geslaagd, en in het mentale gedeelte ‘redelijk’. Maar ze verloor van de Roemeense: 7-6, 7-5. En dat was niet nodig.



Bertens kwam in de eerste set met 5-2 voor en mocht twee keer serveren voor de eerste set. Twee keer werd ze gebroken. Terwijl er tot dat moment weinig aan de hand was geweest voor Bertens, die goed serveerde. Juist op gras in haar opslag een wapen en moet ze in staat zijn de boel af te maken Het zelfvertrouwen ontbrak echter, niet voor het eerst. ,,Dat kan ik honderd keer tegen mezelf zeggen, maar ik geloof het niet. Het zit niet in me. Hopelijk komt het ooit”, zei ze zelfbewust.



In de tweede set werd Bertens op 4-4 gebroken en vreemd genoeg was dat het moment waarop ze voor het eerst (positieve) beleving toonde. Ze brak Cirstea terug, maar werd na een lange game op 5-5 opnieuw gebroken en toen was de partij ineens klaar.



Bertens erkende uiteindelijk dat ze te negatief was geweest op de baan. ,,Voor mij is een fout een fout, en dat is slecht. Terwijl je ook goede fouten hebt. Ik ben er hard mee bezig om dat te leren “, doelde ze op het inschakelen van een sportpsycholoog. Dat moet de komende maanden vruchten gaan afwerpen. De druk van Grand Slams is dit jaar te groot voor Bertens, die dan speelt om niet te verliezen in plaats van om te winnen. Zeker op gras, haar minst geliefde ondergrond, is dat voor haar niet de juiste instelling.



Bertens komt op Wimbledon nog in actie in het dubbelspel, met haar Zweedse partner Johanna Larsson.