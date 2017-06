Bertens en Haase stijgen op wereldranglijst

Poels rekent op deelname aan Tour na knieblessure

8:22 Wout Poels rekent op een plek in de selectie van Team Sky voor de Tour de France. De 29-jarige Limburger maakte afgelopen week in de Route du Sud dan eindelijk zijn rentree, nadat hij vier maanden maanden aan de kant had gestaan met aanhoudende knieklachten.