Bertens moet buigen voor Cirstea in eerste ronde

Vooral in de eerste set gaf Bertens de wedstrijd uit handen. Zeer gemakkelijk was ze op 5-2 voorsprong gekomen. Daarna leek de onzekerheid echter toe te slaan en verloor Bertens vier games op rij. Cirstea sleepte een tiebreak uit het vuur. Daarin kwam de Nederlandse nog wel terug van 4-1 tot 4-3, maar verder liet Cirstea het niet komen.



De tweede set ging lange tijd gelijk op. Bertens liet veel kansen liggen. Een eerste break van de Roemeense bij een stand van 4-4 kon Bertens nog ongedaan maken, maar toen de Cirstea vervolgens opnieuw brak en mocht serveren voor de set was het verzet van Bertens gebroken.



Sorana Cirstea staat op de wereldranglijst aanzienlijk lager dan Bertens: 24ste om 63ste. Vorig jaar haalde Bertens op Wimbledon nog de derde ronde.



Voor Bertens paste de vroege uitschakeling in haar jaar tot nu toe. Op de Australian Open werd ze ook in de eerste ronde uitgeschakeld, en op Roland Garros kwam ze niet verder dan de tweede ronde. Ook bij de minder grote toernooien weet Bertens in 2017 nog niet te overtuigen. Eind mei won ze wel het WTA-toernooi van Neurenberg, haar enige zege dit jaar tot nu toe.



Gisteren werd Richel Hogenkamp in de eerste ronde van het vrouwenenkelspel uitgeschakeld. Van de Nederlandse deelnemers is nu alleen Robin Haase nog actief in het enkelspel. De Hagenaar speelt later vandaag in de eerste ronde tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.