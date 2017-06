Bocht 8 maakt overuren in Bakoe

BlogEen illustere naam als Eau Rouge of Piscine heeft hij nog niet, maar de tweede GP in Bakoe moet nog verreden worden en bocht 8 aldaar is nu al een begrip.

Door Arjan Schouten

Het is een knik naar links. Meteen door naar rechts. En weer naar links, langs een middeleeuws torentje op de stadsmuur, vlak voor het Literatuur Museum van Bakoe. Voor de Formule 1 naar Azerbeidzjan kwam, lagen er nog kasseitjes vol gaten en was het een beetje tricky, maar met een Nissan Micra of een Opel Astra zal je er nu op het gladde asfalt weinig problemen ondervinden. Als je met een Formule 1-bolide met dik 200 per uur vol in de remmen moet, blijkt het echter een lastig ding, bocht 8 van het Baku City Circuit.

Vorig jaar was iedereen er al bang voor, maar viel het allemaal behoorlijk mee in het nauwe gangetje. Nu de auto’s net wat breder zijn, regent het er incidenten. Sergio Pérez (Force India) was vrijdag het eerste slachtoffer. Hij raakte de kerbs aan de binnenkant en werd zo rechts de boarding in gelanceerd. In de tweede vrije training deed Renault-brokkenpiloot Jolyon Palmer hem dat nog eens fijntjes na. En er waren er vrijdag nog veel meer die de boarding schampten, het groene reclamedoek van Heineken aan gort reden, of er de Pirelli-logo’s van hun banden schuurden.

Uit veiligheidsoverwegingen lieten zelfs genoeg coureurs de hele bochtencombinatie maar schieten, door hun bolide rechtdoor de uitloopstrook in te sturen. Op dat stukje asfalt, met rechts het Hard Rock Café van Bakoe, moet vaker achteruit zijn gereden door Formule 1-auto’s dan waar ook.

Dat moest veranderen, meende de FIA. Dus werden voor de tweede racedag de kerbs ingekort. En er kwamen extra boardings bij, om grote ongelukken te voorkomen.

Volledig scherm Jolyon Palmer kwam bocht 8 niet ongeschonden door. © AP Maar alle aanpassingen ten spijt: in de Formule 2 race was het zaterdagmiddag meteen al weer raak. Een kettingbotsing zelfs, met een vervroegd einde van de race als gevolg.

In de derde vrije training van de koningsklasse lieten weer een paar coureurs de bocht maar lopen. En in de kwalificatie knalde Valtteri Bottas er nog half in, maar de Fin van Mercedes kon door.

De vraag is: gaat bocht 8 morgen ook het verschil maken in Bakoe? Het lijkt na alles wat er de laatste dagen al gebeurd is bijna onmogelijk dat al die 20 wagens er 51 rondes lang zonder schade doorheen komen.

Een voorstander van crashes ben ik niet, laat dat duidelijk zijn. Maar voor de eeuwigheidswaarde van de bocht, mag er van mij morgen wel iets gebeuren. Zonder fysieke schade dan, maar dat begrijpt u.

Volledig scherm Sergio Perez zal morgen schrik hebben voor bocht 8. © REUTERS Een naam heeft de bocht nog niet. Omdat de Oude Stad van Bakoe er links naast ligt, wordt ie voorzichtig hier en daar al Castle Turn genoemd. Prima, want een naam verdient bocht 8. Zoals ook Eau Rouge, Parabolica, Piscine, en Maggotts- Becketts-Chapel stuk voor stuk begrippen zijn voor de Formule 1-fan.