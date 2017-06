Boels-Dolmans wint ploegentijdrit Giro Rosa

Nederlandse rol­stoel­bas­ket­bal­lers grijpen net naast EK medaille

18:32 Het Nederlands rolstoelbasketbalteam, met Tukkers Mustafa Korkmaz (Oldenzaal) en Mattijs Bellers (Overdinkel) in het team, heeft tijdens het EK in Spanje nipt naast een medaille gegrepen. In de strijd om de derde plaats bleek Duitsland net te sterk.