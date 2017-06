Cavendish tiende bij rentree na ziekte

Wielrenner Mark Cavendish heeft donderdag een bevredigende rentree gemaakt in het wielerpeloton. De Britse topsprinter eindigde als tiende in de eerste etappe van de Ronde van Slovenië.

Cavendish stond wekenlang aan de kant met de ziekte van Pfeiffer. Hij kreeg de klierklachten na Milaan-Sanremo. Na vier weken training achtte de renner zich weer in staat te koersen. De vierdaagse rittenkoers in Slovenië is een goede test voor de sprinter van Team Dimension Data om te kijken of hij naar de Ronde van Frankrijk kan gaan. Cavendish bracht vorig jaar zijn totaalaantal etappezeges in de Tour op dertig