Claudia Cretti in kritieke toestand na val in Giro Rosa

Lezerstour Kirsten Wild uit Almelo rekent op oud-ploeg­ge­noot, maar laat ander vallen

20:47 ALMELO/ROSETA DEGLI ABRUZZI - Terwijl de sprinters in de Tour de France zich deze donderdag opmaakten voor een massasprint in Troyes, volgde de uit Almelo afkomstige sprinter Kirsten Wild tijdens de Giro Rosa haar verrichtingen in de Lezerstour vanuit de bus van haar Cylance-ploeg of in een Italiaans hotel. Ze draait lekker in het wielerspel.