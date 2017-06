Clijsters terug op de baan als trainster

Wickmayer zit zonder coach sinds maandag de samenwerking met Nicolas Beuque werd beëindigd. ,,Ik ben Nicolas dankbaar voor onze tijd samen, maar we moeten concluderen dat de resultaten uitblijven en een andere aanpak nodig is. Na Wimbledon zal ik samen met mijn team evalueren op welke manier en met wie we verder gaan'', stelt Wickmayer, de nummer 95 van de wereldranglijst.