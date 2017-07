Clubvoorzitter zwicht voor doodsbedreiging

Twee gewapende mannen op motorfietsen benaderden de voorzitter, die op straat liep samen met zijn vrouwen en kinderen. ,,Een van hen riep: ik weet waar je woont. Als Paysandu degradeert dan maak ik je af, en je vrouw en dat gekke kind van je ook'', schreef Serra. ,,Mijn broer was bijzonder geschrokken en besloot op te stappen.''



De club is gevestigd in Belem en een van de grootste in het noorden van het land. Sportief gezien gaat het de club niet bepaald voor de wind. Degradatie naar de derde divisie dreigt.