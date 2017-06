Communicatiefout nekt tijdritspecialist Oliveira

Oliveira zou om 16.51 uur als laatste van het startpodium in Santa Maria da Feira vertrekken voor een rit tegen de klok over 33,9 kilometer, maar het podium bleef op dat tijdstip leeg.

De organisatie had gisteren de starttijden bekendgemaakt. ,,Maar anderhalf uur voor vertrek werden de tijden ineens aangepast. Ik ben daarvan niet op de hoogte gesteld", zei Oliveira tegen Portugese media. Zijn vader, die zijn startnummer kwam ophalen, was ook niets verteld over de gewijzigde starttijd. ,,Toen ik aan mijn warming-up begon, was iedereen al vertrokken. Toen heb ik besloten maar niet te rijden", zei Oliveira. ,,Misschien had ik moeten bellen, maar raar is het wel."