Coureurs die de goden verzoeken

Door Arjan Schouten

Rechts van z’n stuur zag ik het fotootje tegen de carbonnen zijkant geplakt zitten. Paus Johannes Paulus II is al een jaar of twaalf niet meer onder ons, maar in gedachten rijdt hij nog elke Formule 1-race mee in een roze Force India. Naast de rechterhand van Sérgio Perez. De Mexicaanse coureur, overtuigd katholiek, ontmoette de Paus als kleine jongen met zijn familie en is ervan overtuigd dat het fotootje hem geluk brengt in de race. Dat hij niet kan racen zonder.

Het verbaasde me, zo’n eerbetoon aan een katholiek icoon. En tegelijkertijd ook weer niet, want bijgeloof is gemeengoed onder sporters. Blijkbaar dus zelfs onder de macho’s die met snelheden boven de 300 per uur wagentjes met ontelbaar veel paardenkracht onmogelijke bochten in durven te smijten.

Mark Webber stapte altijd bewust aan de linkerkant in en uit zijn auto. Adrian Sutil en Nico Hulkenberg juist van de rechterkant. Michael Schumacher zou altijd een speelgoedborsteltjes van zijn dochter en aan amulet van zijn vrouw bij zich hebben gedragen. Alexander Wurz droeg altijd twee verschillend gekleurde schoenen tijdens het racen. Nick Heidfeld droeg een horloge om zijn linker- en rechterpols. En het schijnt dat David Coulthard jarenlang speciaal zijn geluksonderbroek uit de kast haalde als er geracet moest worden.



Max Verstappen wilde dolgraag racenummer 3 bij zijn entree in de sport. Maar omdat die al vergeven was aan Daniel Ricciardo, moest de Limburger een ander nummer kiezen. Dus werd het 33. Geen 3, dan twee keer 3. En weet u waarom Valtteri Bottas altijd met 77 rijdt? Die twee zevens verwijzen naar de de dubbele t in zijn naam. Val77eri Bo77as.



Een coureur die dan weer niks met bijgeloof had, was Pastor Maldonado. Toen hij in 2014 zelf een racenummer mocht kiezen, koos hij bewust voor nummer 13. Heel veel geluk bracht het hem overigens niet bij Team Lotus.