Van donderdag tot en met zaterdag wordt in Cinerama in Rotterdam het AD Sportfilmfestival gehouden. Om vast in de stemming te komen maakten wij een selectie van tien van de beste sportfilms aller tijden. Staat uw favoriet ertussen?

Rocky (1976)

Rocky is een Amerikaanse film uit 1976, geregisseerd door John G. Avildsen en geschreven door Sylvester Stallone, die zelf de hoofdrol speelt. De film vertelt het verhaal van Rocky Balboa, een onbekende derderangs bokser die de kans krijgt zichzelf te bewijzen door het op te mogen nemen tegen de heersende kampioen zwaargewicht. De jury roept met een split decision Apollo Creed uit tot winnaar, maar Rocky groeit uit tot de morele winnaar. De film werd onverwachts een kassucces, ook in Nederland. Rocky groeide uit tot een van de best bezochte films van het jaar, ontving drie Oscars en lanceerde de carrière van de destijds onbekende acteur Sylvester Stallone. Er zijn vijf vervolgen op de film uitgebracht. In 2015 verscheen de film Creed, waarin Rocky de coach is van Adonis Creed, de zoon van de bokser die hem in de eerste film versloeg.

Escape to Victory (1981)

Misschien wel de bekendste voetbalfilm aller tijden is Escape to Victory uit 1981 van de Amerikaanse regisseur John Huston. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de dodenwedstrijd uit 1942. In de film spelen een groot aantal bekende voetballers uit die tijd: Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul van Himst, Co Prins, Hallvar Thoresen, Mike Summerbee, Russell Osman, John Wark en Pelé. Achter dit internationale gezelschap stond doelman Captain Robert Hatch, gespeeld door Sylvester Stallone. Rocky wilde de winnende goal maken, maar de profvoetballers moesten de bokskampioen uitleggen dat het vrij onwaarschijnlijk is dat een keeper scoort. Er kwam uiteindelijk een compromis: Stallone mocht de beslissende penalty stoppen en de geallieerden winnen daardoor van de Duitsers.

Cool Runnings (1993)

Cool Runnings is een Amerikaanse film uit 1993. De film is gebaseerd op de deelname van een Jamaicaans bobsleeteam aan de Olympische Winterspelen van 1988 in Calgary. Het Olympisch Comité stond hiervan versteld, aangezien het in warme landen als Jamaica vrijwel onmogelijk is om wintersporten te beoefenen. De Jamaicanen verzonnen echter de gekste manieren om zich toch klaar te stomen, maar op de kou waren ze niet voorbereid. De karakters en gebeurtenissen in de film zijn grotendeels fictief. Wel zijn er enkele fragmenten van de races uit 1988 in de film verwerkt. De soundtrack van de film, I Can See Clearly Now van Jimmy Cliff, werd een grote hit.

Space Jam (1996)

Space Jam is een Amerikaanse animatie-/sportalfilm uit 1996, met onder meer basketballer Michael Jordan en de Looney Tunes-personages in de hoofdrol. De film begint met de jonge Michael Jordan, die zich opwerkt tot een van de beste basketballers van Amerika. Zodra hij op zijn top is, geeft hij aan te zullen stoppen met basketbal. Hij wil nu een carrière als honkballer nastreven. Dit gaat hem echter niet goed af. De film is dus grotendeels op waarheid gebaseerd, al moet Jordan in de film zien te dealen met Looney Tunes. De film betekende een muzikaal hoogtepunt voor zanger R. Kelly, met het lied I Believe I Can Fly. Het nummer werd een groot succes nadat het als soundtrack in de film werd gebruikt. Zijn album ging zes keer platina.

Any Given Sunday (1999)

Any Given Sunday is een Amerikaanse sportfilm van Oliver Stone, met in de hoofdrollen onder meer Al Pacino en Cameron Diaz. De film gaat over de fictieve Miami Sharks, een ooit succesvol American Football-team dat het al jaren slecht doet. Door blessures wordt coach Tony D'Amato (Al Pacino) gedwongen om de onervaren Willie Beamen (Jamie Foxx) op te stellen, die na een begin vol fouten snel beter wordt, maar dit succes helaas naar zijn hoofd laat stijgen. De bekendste scène uit de film is de speech/peptalk van Al Pacino.

There's Only One Jimmy Grimble (2000)

Jeugddromen lenen zich uitstekend voor sportfilms. De Engelse voetbalfilm There's Only One Jimmy Grimble van regisseur John Hay is daar een uitstekend voorbeeld van. De puisterige puber Jimmy Grimble uit Manchester wordt gepest op school en kan het thuis niet vinden met de nieuwe vriend van zijn moeder, maar haalt zijn geluk uit de momenten dat hij naar zijn favoriete club Manchester City gaat en zelf op het voetbalveld staat. Zijn magische voetbalschoenen maken hem binnen de kortste keren de populairste jongen van de school. De film is vooral mooi vanwege de scènes in het grauwe Manchester, vooral rond het oude Maine Road, en de prachtige Engelse muziek.

Million Dollar Baby (2004)

Million Dollar Baby is een Amerikaanse drama-/sportfilm uit 2004 onder regie van Clint Eastwood. De film gaat over serveerster Maggie Fitzgerald, afkomstig uit een arm gezin in Missouri, die wil gaan boksen met Frankie als trainer, maar die wil in eerste instantie geen meisje opleiden. Uiteindelijk stemt hij toch toe en krijgen ze zelfs een liefdesrelatie. De hoofdrol van Hillary Swank is gebaseerd op het leven en de bokscarrière van de Nederlandse bokster Lucia Rijker, die Swank ook klaarstoomde voor de film. Rijker heeft zelf ook een rol in de film, die van tegenstandster van Swank. Million Dollar Baby ontving in 2004 liefst vier Oscars: beste film, beste regisseur, beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke bijrol.

Invictus (2009)

De film Invictus gaat over het WK rugby van 1995 in Zuid-Afrika, een sportevenement waarmee president Nelson Mandela zijn verdeelde land probeert te verenigen. De hoofdrol in de film is voor Matt Damon, die Francois Pienaar (aanvoerder van The Springboks) speelt. Pienaar groeide door het WK, dat door Zuid-Afrika werd gewonnen, uit tot het symbool van de post-apartheid. De rol van Nelson Mandela wordt gespeeld door Morgan Freeman.

United (2011)

Grote successen in de sport lenen zich goed voor films, maar grote tragedies nog veel meer. BBC maakte in 2011 een film over misschien wel de grootste tragedie in de geschiedenis van het voetbal: de vliegramp met de Busby Babes in 1958. Op de terugreis van een Europese uitwedstrijd bij Rode Ster Belgrado maakte het talentvolle team van Manchester United een tussenstop in München, maar kort na opstijgen crashte het vliegtuig. 21 van de 43 inzittenden kwamen om het leven, waaronder acht spelers van United. Het einde van de club lijkt daarmee in zicht, maar met wereldwijde (financiële en mentale) steun komt United er weer bovenop. Een glansrol is in de film weggelegd voor Jack O'Connell, die een jonge Bobby Charlton speelt.

Rush (2013)