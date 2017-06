Deze illustere voorgangers weten hoe Buffon zich voelt na mislopen CL

Gianluigi Buffon had zo gehoopt om zijn erelijst eindelijk compleet te kunnen maken, maar in de finale tegen Real Madrid (1-4) greep de doelman van Juventus zaterdag wéér naast de Champions League. Een schrale troost voor de 39-jarige topkeeper is dat hij zich in uitstekend gezelschap bevindt. Deze spelers blonken ook uit op de Europese velden, maar staken nooit de cup met de grote oren in de lucht:

Ronaldo

Waar het voor Cristiano Ronaldo bijna een traditie is geworden om aan het eind van het seizoen de Champions League te pakken, gold dat zeker niet voor zijn illustere Braziliaanse naamgenoot. Twee keer werd de gevierde spits wereldkampioen met zijn land, maar op clubniveau bleef de ultieme bekroning uit.

De Europa Cup II met FC Barcelona (1997) en de UEFA Cup met Internazionale (1998) staan weliswaar op zijn erelijst, maar van de drievoudig wereldvoetballer van het jaar mag je eigenlijk meer verwachten. Extra pijnlijk is dat Ronaldo in 2007 wel onder contract stond bij AC Milan toen die ploeg de Champions League won. Omdat hij eerder dat toernooi echter ook al voor Real Madrid was uitgekomen, mocht hij niet worden ingeschreven voor het kampioenenbal en had hij dus geen enkel aandeel in de winst.

Volledig scherm Ronaldo stond in 2007 onder contract bij AC Milan, maar mocht niet meedoen aan de Champions League. © Getty Images

Zlatan Ibrahimovic

Hoewel Zlatan Ibrahimovic het nog niet helemaal uit zijn hoofd zal hebben gezet, beginnen voor de Zweed net als voor Buffon de jaartjes te tellen. De 35-jarige spits zag bijna alles dat hij aanraakte in goud veranderen: hij werd landskampioen met zowel Ajax, Internazionale, Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain. Bovendien sleepte hij in zijn Catalaanse periode de Europese Supercup en het WK voor clubteams in de wacht.

De Champions League ontbreekt echter nog steeds op zijn erelijst, al mag 'Ibracadabra' (als hij zijn contract bij Manchester United verlengt) volgend seizoen een nieuwe poging wagen. De Engelse grootmacht plaatste zich dankzij de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax (waarin de geblesseerde Ibrahimovic niet in actie kwam, maar het feestje na afloop wel uitgebreid meevierde) rechtstreeks voor de groepsfase.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic maakt een selfie van zichzelf (en Eric Bailly) na het winnen van de Europa League. © Getty Images

Ruud van Nistelrooy

Ook Ruud van Nistelrooy beleefde een geweldige carrière, maar de internationale prijzenkast van de Brabantse spits bleef leeg. Landstitels pakte hij wel (met PSV, Manchester United en Real Madrid) en ook in Europa scoorde hij aan de lopende band. Drie keer kroonde Van Nistelrooy zich zelfs tot topscorer van de Champions League, maar nooit was dat genoeg om de finale te halen, laat staan om het toernooi te winnen.

Het dichtst kwam Van Nistelrooy in de buurt in het seizoen 2001/2002, toen hij met Manchester United de halve finale haalde. Daarin ging het echter mis tegen het verrassende Bayer Leverkusen. Met 56 goals staat de oud-international van Oranje nog wel altijd op een indrukwekkende vierde plaats op de eeuwige topscorerslijst van de Champions League. Een pijnlijk gegeven is dat de spelers die boven hem staan (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Raúl) het toernooi allemaal minimaal een keer wisten te winnen.

Volledig scherm Ruud Van Nistelrooy viert een van zijn goals voor Manchester United. © ANP

Fabio Cannavaro

Het WK van 2006 in Duitsland was het ultieme hoogtepunt in de lange loopbaan van Fabio Cannavaro. Als aanvoerder mocht hij in het Olympiastadion van Berlijn als eerste de beker omhoog houden na de gewonnen finale met Italië tegen Frankrijk. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg de verdediger ook nog de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi.

Op clubniveau bleef de hoogste onderscheiding echter uit, ondanks een gang langs grootmachten als Internazionale, Juventus en Real Madrid. Opmerkelijk genoeg pakte hij met geen van deze clubs een internationale prijs. Dat lukte hem alleen met Parma. Met de twee jaar geleden failliet gegane club won Cannavaro in het seizoen 1998/99 de UEFA Cup.

Volledig scherm Fabio Cannavaro steekt de beker in de lucht nadat Italië na strafschoppen van Frankrijk heeft gewonnen. © ANP / DPA

Michael Ballack

'Altijd het bruidsmeisje en nooit de bruid'. Zo omschreef een Brits voetbalblad ooit de loopbaan van Michael Ballack. De aanvallende middenvelder haalde in 2002 tot ieders verbazing de finale van de Champions League met Bayer Leverkusen, maar verloor daarin door een wereldgoal van Zinedine Zidane van Real Madrid. Zes jaar later was de Duitser er met Chelsea in de eindstrijd tegen Manchester United nóg dichterbij, maar toen groeide Edwin van der Sar uit tot de held in de strafschoppenserie.

Het 'finalecomplex' van Ballack speelde hem ook parten bij de Duitse nationale ploeg. Met 'die Mannschaft' verloor hij de WK-finale van 2002 (van Brazilië) en de EK-finale van 2008 (van Spanje). In 2012 zette Ballack, zonder ooit een grote internationale finale gewonnen te hebben, een punt achter zijn carrière.

Volledig scherm Michael Ballack in een Champions League-wedstrijd tegen Internazionale in duel met Wesley Sneijder. © AP

Ook deze legendarische spelers wonnen de Champions League nooit:

• Patrick Vieira (oud-speler oa. Arsenal, Juventus, Internazionale, AC Milan. Won wel het WK en EK met Frankrijk).

• Pavel Nedved (verloor CL-finale in 2003 met Juventus).

• Lothar Matthäus (verloor CL-finale in 1999 en EC I-finale in 1987).

• Francesco Totti (oudste doelpuntenmaker ooit in de CL, bleef AS Roma altijd trouw).