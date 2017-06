Dillier wint Route du Sud met miniem verschil

Dillier moest weliswaar een minieme voorsprong van slechts één seconde op Richard Carapaz verdedigen, maar de renner uit Ecuador deed in de rit van Gers-Astarac naar het racecircuit Paul Armagnac in Nogaro geen aanval meer op de rode leiderstrui.

De dagzege ging naar de Nieuw-Zeelander Tom Scully, die zijn ploeg Cannondale-Drapac het tweede succes op rij bezorgde. Scully maakte onderdeel uit van de kopgroep die op het racecircuit ternauwernood uit de greep van het jagende peloton bleef. Een dag eerder had de Franse klimmer Pierre Rolland van Cannondale de koninginnenrit over de befaamde Col du Tourmalet naar skistation Gavarnie-Gèdre in de Pyreneeën gewonnen.

Dillier eindigde in die rit als vijfde en hield de schade ten opzichte van Carapaz, die als derde over de streep was gekomen, precies genoeg binnen de perken om de leiderstrui voor zich op te eisen. De Zwitser treedt in de voetsporen van de toprenners Nairo Quintana en Alberto Contador, die de Route du Sud de afgelopen twee jaar hadden gewonnen. De 26-jarige Dillier vierde de eerste rondezege uit zijn carrière.