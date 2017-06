Djokovic komt stroeve start te boven en evenaart Connors

Djokovic had het alleen in de eerste set erg lastig met Ramos-Vinolas, die Djokovic in de eerste game zelfs brak. Inclusief een game van een kwartier duurden de eerste drie games liefst 21 minuten. Door de zege evenaarde 'Nole' nummer twee Jimmy Connors met meeste zeges bij Grand Slam-toernooien. Beiden hebben nu 233 keer gewonnen. Roger Federer staat met 314 overwinningen op eenzame hoogte.



In de kwartfinale stuit Djokovic op Dominic Thiem. De Oostenrijker verkeert net als vorig jaar in bloedvorm in Parijs. Hij won vanavond in de vierde ronde met speels gemak in drie sets van van de Argentijn Horacio Zeballos (6-1, 6-3, 6-1). De als zesde geplaatste Thiem haalde vorig jaar op Roland Garros de halve finale.