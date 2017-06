Djokovic naar halve finale in Eastbourne

Bronzen medaille voor Reshmie Oogink op WK taekwondo

13:29 MUJU - Reshmie Oogink is er donderdagmiddag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de WK taekwondo in Muju, Zuid-Korea. In de halve eindstrijd van de klasse tot 73 kilogram bleek Milica Mandic uit Servië een maatje te groot.