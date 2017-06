Djokovic wint gemakkelijk eerste graspartij van het seizoen

Djokovic speel in Eastbourne voor het eerst sinds 2010 een grastoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. ,,Ik wil daar mijn spel op gras verder 'fine-tunen' met het oog op Wimbledon,'' verklaarde de nummer vier van de ranglijst. De dertigjarige Serviër kent echter geen lekker seizoen. Hij werd op Roland Garros in de kwartfinales uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. Daardoor belandde hij voor het eerst sinds 2011 buiten de top twee van het mondiale tennis. Samen met coach Andre Agassi hoopt hij op Wimbledon het tij te keren.

In de derde ronde van Eastbourne treft Djokovic de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Donald Young en Jared Donaldson. In de eerste ronde had de Serviër een bye.