Dubbelteam Middelkoop/Koolhof uit elkaar: 'Chemie is uitgewerkt'

Middelkoop (33) en Koolhof (28) wonnen samen drie ATP-titels, begin dit jaar in Sydney en vorig jaar in Kitzbühel en Sofia. Als team staan ze op de 23ste plek van de wereldranglijst. Afgelopen maanden waren de resultaten minder, maar dat is maar een deel van de reden om te stoppen als dubbelduo. ,,De chemie is uitgewerkt, concludeerden we een paar weken geleden in Halle allebei”, legt Middelkoop uit. ,,Daarop hebben we besloten elkaar de hand te geven en ieder ons eigen weg te gaan, in goede harmonie.”

Bredanaar Middelkoop en Koolhof, uit Duiven, begonnen 2,5 jaar geleden in de kelders van het proftennis. Via de futures en challengers klommen ze op naar de ATP Tour. Wimbledon was hun zevende grand slam. ,,We hebben samen diepe dalen meegemaakt en mooie toppen. Ons doorzettingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat we het een paar jaar hebben volgehouden samen, wat veel dubbelpartners niet volhouden. We hebben sterk verschillende karakters. Dat was op de baan heel fijn, buiten de baan soms ook, maar het zorgt er ook voor dat er een houdbaarheidsdatum op ons zit. Dat is helemaal niet erg, we kunnen elkaar nu aankijken en afscheid nemen zonder dat we elkaar iets verwijten.”