Dumoulin is oververmoeid en staakt strijd in Zwitserland

Dat de 26-jarige Dumoulin niet in zijn beste doen was, bleek al uit de voorbije dagen. De kopman van Team Sunweb kon bergop niet met de besten mee en zakte af in het klassement. De Limburger bezette de 26ste positie.

,,Al voor we naar Zwitersland gingen, wisten we dat we het met Tom van dag tot dag moesten bekijken," zegt ploegleider Marc Reef. ,,Na de vierde etappe zagen we dat zijn vermoeidheid was toegenomen, maar besloten het een dag later nog eens te bekijken. De conclusie was dat het niet waard was om deze strijd voort te zetten."