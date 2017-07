Dumoulin start in criterium Boxmeeer

,,Vlak nadat Dumoulin een maand terug in Milaan de roze trui had gewonnen, hebben we al de molen in werking gezet om hem naar Boxmeer te krijgen. Nederlands eerste Girowinnaar moet natuurlijk in Boxmeer starten'', aldus Pierre Hermans, koersdirecteur van Daags na de Tour. ,,Dat hij dit jaar niet aan de Tour deelneemt, is voor ons natuurlijk geen enkel probleem. We willen in Boxmeer altijd de beste Nederlandse renners aan de start hebben.''