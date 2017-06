Dumoulin vijfde in proloog Zwitserland, geel voor Dennis

Kuiper

Dumoulin schreef de Giro twee weken geleden als eerste Nederlander op zijn naam. Hennie Kuiper is tot nu toe de enige landgenoot die de Ronde van Zwitserland heeft gewonnen, in 1976. Dumoulin deed met zijn vijfde plaats goede zaken voor het klassement van de rittenkoers die volgende week zondag eindigt met een tijdrit over 28 kilometer, met start en finish in Schaffhausen. Van alle kanshebbers voor de eindzege was hij de snelste.