Favoriete Konta in finale Nottingham tegen Vekic

De 26-jarige Konta verloor op het Aegon Open in Nottingham nog geen enkele set. Ze speelt in de finale tegen de ongeplaatste Kroatische Donna Vekic, die in de halve finales afrekende met de als vijfde geplaatste Lucie Safarova uit Tsjechië: 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4). De beide finalisten speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2016 won Konta in Cincinnati op hardcourt.