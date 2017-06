FC Groningen versterkt zich met Japans talent Doan

Henk Goor in Duitsland aan de slag na leegloop bij Devoko

22 juni DENEKAMP - Niks leek een langer verblijf van Henk Goor als trainer bij de volleybaldames van Devoko in de weg te staan. Totdat hij in korte tijd een aantal cruciale speelsters zag vertrekken. De oefenmeester kiest nu eieren voor zijn geld en vertrekt naar het Duitse Tub Bocholt. "Ik voel me enigszins in de steek gelaten, maar ben de club ook heel dankbaar."