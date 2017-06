FC Utrecht naar Malta of San Marino

Door Ard Schouten

Bij de loting in het Zwitserse Nyon kwamen de clubs uit Malta en San Marino uit de bus als potentiele tegenstander in de tweede voorronde van de Europa League. Beide clubs spelen later in de maand tegen elkaar om uit te maken wie Utrecht treft. De duels staan op de rol voor 13 en 20 juli.

FC Utrecht speelt het eerste Europese thuisduel in Waalwijk, omdat de eigen Galgenwaard bezet is voor het voruwen-EK.

Dat Utrecht de wijk neemt voor een Europees treffen is geen novum. Op 30 september 1981 werd de wedstrijd tegen Hamburger SV in Arnhem gespeeld in verband met de bouw van Stadion Galgenwaard. Het seizoen daarop (15 september 1982) moest Utrecht naar Groningen afreizen voor de wedstrijd tegen FC Porto. Als straf voor ongeregeldheden.

Utrecht begin aan het veertiende Europese duel in de clubgeschiedenis. De Domstedelingen troffen mooie clubs als Real Madrid, HSV, Porto, Parma. Celtic, Liverpool en Napoli. In 2013 was Utrecht voor het laatst Europees actief. Het nietige FC Differdange ‘03 uit Luxemburg, een elftal van studenten en kantoorklerken, was meteen het eindstation, nadat Utrecht in de return een veilige 3-1 voorsprong verspeelden (3-3).

FC Utrecht – dat voor de veertiende maal aan een Europees seizoen begint – speelt de duels in de tweede ronde op 13 en 20 juli.