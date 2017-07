FC Utrecht wacht dubbel met Valletta

FC Utrecht speelt op 13 juli eerst uit, in het Hibernians Stadion van Paola op het Middenlandse Zee-eiland Malta. Op 20 juli is de 'thuiswedstrijd' van FC Utrecht in het Mandemakers Stadion van Waalwijk. De Galgenwaard is tegen die tijd 'bezet' voor het EK voetbal voor vrouwen.



FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen op de vierde plek in de eredivisie. Via de play-offs pakte de ploeg van trainer Erik ten Hag het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Vitesse is als bekerwinnaar automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League, PSV stroomt in de derde voorronde in.