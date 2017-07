Federer bereikt nieuwe mijlpaal en verbreekt record Serena

Lezerstour Dit is het excuus van wielerlegende Kuiper voor zijn een-na-laatste plaats

21:19 ENSCHEDE - Op de dag dat de NOS de herhaling uitzond van Andere Tijden Sport: 'De verloren Tour van Hennie Kuiper', beleefde de wielrenner die in 1977 nét naast de eindzege in de Tour de France greep een treurige dag in de Lezerstour. "Mijn kleinkinderen doen het beter. En die zijn 0 en 4 jaar..."