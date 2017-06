Federer komt op stoom op het gras van Halle

De achttienvoudig grandslamwinnaar strandde vorig jaar in de halve finales van het Gerry Weber Open in Halle. Federer moest toen buigen voor het Duitse toptalent Alexander Zverev, die zijn stunt door toedoen van Mayer niet kon bekronen met de toernooiwinst.

De Zwitserse tennisvirtuoos maakte vorige week op het gras in Stuttgart zijn rentree, nadat hij het gravelseizoen had overgeslagen. Federer verloor in Stuttgart direct van Tommy Haas. In Halle gaat het een stuk beter. Federer strijdt morgen met de talentvolle Rus Karen Chatsjanov om een plek in de finale.