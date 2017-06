Federer treft andere tegenstander in eerste ronde Halle

De 35-jarige Zwitser maakte vorige week na een pauze van twee maanden in Stuttgart zijn rentree. Soepel ging dat niet, want Federer verloor direct van de Duitse veteraan Tommy Haas. In Halle doet hij deze week een nieuwe poging om zijn grasseizoen op gang te trekken en zich zo klaar te stomen voor Wimbledon dat op 3 juli van start gaat. Federer kan het toernooi voor de achtste keer winnen. De laatste keer dat hem dat lukte was in 2010.