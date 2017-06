Flikt Tom het ook in Zwitserland?

VoorbeschouwingTerwijl de Dauphiné afsluit met een loodzware driedaagse maakt de andere helft van het wielerpeloton zich op voor de Ronde van Zwitserland. Met veel vermoeide Giro-mannen en enkele vraagtekens is het koffiedik kijken wie er bij de favorieten behoren. Vanuit Nederlandse kant is het vooral uitkijken naar Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk.

Door Victor-Jan Vanparijs

De enige Nederlandse eindzege in Zwitserland dateert al van 1976, toen Hennie Kuiper de bloemen in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar was Nederland echter ook erg succesvol: oudgediende Pieter Weening soleerde in de zesde etappe naar de overwinning. Zijn jonge ploegmaat Antwan Tolhoek wist in zijn eerste profjaar knap de bergtrui te veroveren.

Na zijn historische overwinning in de Giro is de Ronde van Zwitserland het volgende doel van Tom Dumoulin. Dumoulin won de proloog al eens in 2015 en eindigde toen derde in het eindklassement. Met drie weken Giro in de benen is het maar de vraag hoe de Maastrichtenaar in Zwitserland aan de start verschijnt. De proloog van zes kilometer lijkt in ieder geval een kolfje naar de hand van de kersverse Girowinnaar.

Steven Kruijswijk © Cor Vos Voor Steven Kruijswijk liep de Ronde van Italië niet zoals gehoopt. De kopman van Team LottoNL-Jumbo moest met Milaan in zicht opgeven toen hij al een achterstand had van meer dan zeven minuten op Dumoulin. De Ronde van Zwitserland is voor Kruijswijk een mooie kans om zijn Giro-kater weg te spoelen.

Pieter Weening won vorig jaar de zesde etappe na een knappe solo © anp Ook Pieter Weening staat weer aan de start. Na zijn ritoverwinning van vorig jaar lijkt het lastig om dit jaar beter te doen. Hij moet vooral hopen om in de goede ontsnapping mee te zitten.

Favorieten

Met het gros van de Tourfavorieten in de Dauphiné verschijnen in Zwitserland vooral Giro-mannen aan de start. Naast Dumoulin en Kruijswijk hebben ook Domenico Pozzovivo (zesde in de Giro) en Tejay van Garderen (etappe-overwinning) drie weken Giro in de benen.

Rui Costa jaagt op zijn vierde eindoverwinning © Photo News Daarnaast staat ook Rui Costa aan de start. De Portugees wist de Ronde van Zwitserland al drie keer op zijn naam te schrijven. In de Giro greep hij evenveel keer net naast een ritoverwinning. Met een vierde eindoverwinning kan hij mede recordhouder worden.

Ook Simon Spilak wist de Ronde van Zwitserland al eens te winnen (2015). De Sloveen is echter niet meer dezelfde renner als in 2015. Slaagt hij er in Zwitserland in om het tij te keren?

Uittredend winnaar Miguel Angel Lopez verschijnt voor het eerst sinds 250 dagen nog eens aan de start van een wedstrijd. De vraag is of hij in staat is zich nu al te meten met de andere klassementsmannen.

Met een tijdrit op de slotdag houden we best ook Jon Izagirre in het oog. De Bask werd vorig jaar tweede en won toen de tijdrit. De kopman van Movistar is in volle voorbereiding voor de Tour en kan zich, mits hij een goede prestatie in Zwitserland neerzet, manifesteren als een te duchten outsider voor La Grande Boucle.

Andere klimgeiten om naar uit te kijken zijn Jarlinson Pantano, Carlos Betancur en Carlos de la Cruz.

Sprinters