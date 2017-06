Gedachten Stoeten gaan uit naar overleden moeder bij Oranje-debuut

Het is woensdagmiddag, een paar uur voor de wedstrijd tegen China, als bondscoach Jamie Morrison Stoeten komt vertellen dat ze haar debuut gaat maken voor de Nederlandse ploeg. "Ik merkte aan alles dat ik anders gespannen was", blikt Stoeten terug. "Voor mijn doen kan ik veel beter. Het serveren ging niet goed en aanvallend heb ik ook veel meer in mijn mars. Daarnaast speelden we tegen China, een tegenstander van wereldformaat. Dan is een beetje spanning ook niet gek denk ik." De Chinezen waren met 3-2 te sterk in sets.

Moeder

Stoeten, die afgelopen seizoen furore maakte bij het Duitse Ladies in Black, kijkt dan ook met een dubbel gevoel terug op haar debuut. "Natuurlijk ben ik trots dat ik deel uit mag maken van de selectie en mijn debuut heb mogen maken. Dat zie ik als een bekroning op een goed seizoen." Haar gedachten gingen woensdag uit naar haar moeder, die anderhalve maand geleden overleed aan kanker. "Normaal gesproken was ze erbij geweest. Mijn ouders zijn echte fanaten en volgen me doorgaans overal. Misschien dat mijn vader dit weekend nog even komt."

Ontwikkelingstoernooi

Oranje is slecht begonnen aan de Montreux Masters. De eerste twee poulewedstrijden gingen verloren en Morrison en zijn dames hebben plaatsing voor de halve finale dan ook niet meer in eigen hand. Het Zwitserse toernooi wordt doorgaans gezien als een ontwikkelingstoernooi. "We zijn hier met heel veel jonge meiden", vertelt Stoeten. "Persoonlijk zie ik het als een volgende stap in mijn carrière. We zijn hier om te leren. Ik had niet eens verwacht dat ik al zo snel zou worden opgeroepen."