Geen sanctie voor Liverpool na onderhandelingen Van Dijk

De Engelse bond FA heeft volgens de Engelse kranten een vooronderzoek naar de handelswijze van de Reds uitgevoerd. Daaruit concludeerde de organisatie dat er niet genoeg bewijs is om een formele procedure te starten. De FA heeft nog niet officieel gereageerd.

De ruzie tussen de twee clubs ontstond een maand geleden, omdat Liverpool volgens Southampton zonder toestemming van de club onderhandelde met de Oranje-international. Toen een aantal Britse media meldde dat Southampton had geklaagd over de poging om de mandekker te contracteren, liet de ploeg uit Merseyside zijn interesse in de Nederlandse verdediger varen.