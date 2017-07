Geraint Thomas slaat dubbelslag na kletsnatte tijdrit

Door Sjors Tanis



Sky weet hoe het de gele trui moet verdedigen, maar de laatste jaren kreeg de ploeg die verantwoordelijkheid pas na de eerste bergrit, waarin Froome vaak huishield. Maar dit keer was heel de ploeg ijzersterk, met Thomas als winnaar.



Matteo Trentin (Quick Step Floors) verraste vroeg in de tijdrit met een sterke tijd. De Italiaan kon even in de 'hot seat' zitten, maar oud-wereldkampioen tijdrijden Vasil Kiryienka verjoeg Trentin al snel van die plek. Kiryienka, die deze Tour in dienst rijdt van kopman Froome, zag de concurrenten zich één voor één stukbijten op zijn tijd. Ploeggenoot Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo en alle anderen: ze haalden de 16 minuten en 11 seconden van de Wit-Rus niét.



Het was ploeggenoot Geraint Thomas die Kiryienka van de troon stootte met een ijzersterke tijd van 16'04. Primoz Roglic, favoriet voor de dagzege, viel in het eerste deel en kon al snel de gele droom uit zijn hoofd zetten. De twee andere topfavorieten, Tony Martin en Stefan Küng, maakten het spannend, maar redden het niet. Küng eindigde op vijf tellen als tweede, terwijl Martin vrede moest hebben met plek vier. Jos van Emden eindigde als zevende, op vijftien seconden achterstand van Thomas.