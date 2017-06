Goffin lang buitenspel door spierscheuring

Geen teleurstelling bij Borne dat promotie misloopt: 'Liever bovenin de vierde klasse dan onderin de derde'

5 juni BORNE - Uiteindelijk kwam Borne tegen Oldenzaal net een doelpunt tekort en dus blijft de club in de vierde klasse. Toch is de teleurstelling niet heel groot. "Ik speel liever bovenin de vierde klasse dan onderin de derde", is Danny van Laar duidelijk.