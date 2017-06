Groenlose Tennis Club bereikt halve finale NK

DEN BOSCH - De Groenlose Tennis Club is erin geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het NK. Zaterdag werd de kwartfinale in en tegen Den Bosch met 5-1 gewonnen.

GTC neemt deel aan het NK nadat het van tennisbond KNLTB een van de drie wildcards kreeg. Vervolgens kwam Den Bosch uit de koker als tegenstander in de kwartfinale. "De uitslag doet vermoeden dat het een makkie was, maar dat was absoluut niet het geval", aldus trainster Janine Langela. "Omdat zij in een andere regio kampioen zijn geworden dachten ze misschien dat ze het zo even zouden winnen van ons."

Ruime voorsprong

Na vier single partijen ging GTC comfortabel aan de leiding met 4-0. "Dat was voldoende voor de overwinning", gaat Langela verder. "Vervolgens hebben we nog twee dubbel partijen gespeeld. Daarvan hebben we er één verloren en één gewonnen. Een aantal wedstrijden had ook de andere kant op kunnen vallen. Gelukkig viel het voor ons goed. Iedereen heeft heel goed gespeeld."

Hasselo

Aanstaande zaterdag worden in het Noord-Hollandse Santpoort de halve finales gespeeld. "Alle heren, dames en gemengde teams uit de topklasse komen daar bijeen om tegen elkaar te spelen. Dan hebben we mooi de kans om alle tegenstanders te bekijken" De tegenstander van GTC wordt een dezer dagen bekend. Dat kan maar zo het Hengelose Hasselo zijn. "Dat zou heel bijzonder zijn."